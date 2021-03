Pixels et caetera

LIBERTÉ. «Nous aimerions que le chien soit aussi bien traité que la vache dans ce canton.». Slogan politique pour la campagne au Conseil d’Etat? Non, appel de bon sens d’un député, Hubert Dafflon qui, avec son collègue Christian Duccotterd, avait déposé un postulat pour nous rendre attentifs à l’existence de parcs où les chiens peuvent se promener sans être attachés. Le bien-être animal, auquel nous sommes de plus en plus sensibles, et le plaisir autant du chien que de son maître passent en effet par ce moment précieux de la promenade en liberté, souvent dans des parcs. Et que dire en campagne? «Ecarlate, incarnat, pourpre, ponceau, vermeil/Ce petit jour dans mon regard/Découvrit au marcheur précédé de son chien/Que la terre pouvait seule se repétrir/Point craintive des mains…