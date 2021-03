Premiers Mondiaux formateurs

Les voyages forment la jeunesse et dans le cas de James Pacal, il n’y a rien de plus vrai. Le biathlète a clôturé ses premiers Mondiaux à Obertilliach en Autriche vendredi par une douzième place avec la Suisse en relais, dans la catégorie M19. Déçu de sa prestation sur le pas de tir lors de cette course (deux tours de pénalité), le Vaulruzien de 17 ans rentrera grandi de sa première expérience dans un tel événement. «J’étais là pour apprendre et je n’aurais pas pensé faire aussi bien», souligne-t-il par téléphone, à l’heure du bilan.

En terminant 30e de la course individuelle, 35e de la poursuite et 41e du sprint, face à des adversaires ayant déjà de l’expérience dans la catégorie, James Pacal a en effet de quoi être satisfait. «Cela me donne beaucoup d’espoir pour l’année prochaine.» Il…