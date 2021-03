Rémi Bonnet est champion du monde de verticale

Quelle performance de Rémi Bonnet lors de la verticale en catégorie élites, aux Mondiaux de ski-alpinisme, en Andorre. Le Charmeysan, qui a fêté mercredi ses 26 ans, a dominé la course, ne laissant aucune chance à la concurrence. Après quelques minutes de course, il a en effet creusé l'écart sur ses poursuivants, soit l'Allemand Anton Palzer, deuxième, et son compatriote Werner Marti, troisième.

Développement à lire dans La Gruyère de samedi.