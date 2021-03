Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10



Pandémie, la révolte des citoyens contre l’Etat

Un mouvement est né de la base, un mouvement citoyen qui veut comprendre pourquoi nous n’étions pas préparés à la pandémie et qui demande à la justice de faire son travail. A Genève, c’est la famille de la première victime du Covid dans le canton, une jeune femme de 32 ans, qui a porté plainte – une histoire particulière qui, au final, nous interpelle sur la gestion de la pandémie au plus niveau de l’Etat suisse. En Autriche, c’est une association de consommateurs qui défend des centaines de touristes contaminés lors de leurs vacances d’hiver au Tyrol – ici, les autorités sont accusées d’avoir trop tardé à fermer leurs stations de ski et d’avoir ainsi favorisé la propagation du coronavirus. Et puis en Italie, à…