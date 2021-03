Thomas Bussard s'adjuge le bronze lors de la verticale

Chacun son tour! Après l'argent de son frère Robin en sprint mardi, Thomas Bussard a décroché la médaille de bronze ce jeudi matin lors de la verticale des Mondiaux en Andorre. Son jumeau a terminé au pied du podium, dans une course dominée par le favori Paul Verbnjak, impressionnant du coup d'envoi à l'arrivée. L'Autrichien a en effet pris les commandes de la course dès la deuxième minute, laissant les frères Bussard et l'Espagnol Albert Pérez Anglés (deuxième) à bonne distance.

Un peu plus tôt dans la matinée, le Charmeysan Jérémy Muriset s'est également illustré lors de la verticale M18 en remportant l'argent. Il a terminé derrière un autre Autrichien, Nils Oberauer, sur la course d'une longueur de 2 km (+420m).