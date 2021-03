RTS1, MERCREDI, À 20 H 10



Dépolluer la pratique de la coiffure; Adopter le vélo

Une seule planète accompagne des familles, des entreprises et des collectivités de Suisse romande en quête de pratiques plus durables. Le coach Nicolas Dépraz leur propose des solutions à leur portée. A elles de décider si elles souhaitent ou non les adopter!

Sabine Gumy, coiffeuse à Fribourg

Sabine est propriétaire de son salon au centre-ville de Fribourg depuis sept ans. Elle emploie trois coiffeuses et quatre apprenties. Elle rêve d’un salon entièrement écologique, que ce soit en termes de produits utilisés, d’économie d’énergie, d’eau, de gestion des déchets... Mais elle ne sait pas par où commencer et s’inquiète que sa clientèle ne la suive pas dans ses changements.

Fondation des soins à domicile

Depuis…