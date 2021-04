Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

POUR LEURS FUTURS IMMEUBLES DES GARES de Bulle et Châtel-Saint-Denis, les TPF ont trouvé un mot bien d’ici. Leur «concept immobilier», présenté comme «l’art de vivre façon TPF» (appartements de standing supérieur, commerces, hôtel avec terrasse panoramique, espace de coworking, etc.) s’appellera «Velâdzo» (le village en patois). Au moins les Bretons, ce peuple heureux de son art de vivre et qui a eu son propre réseau de chemins de fer (avec un écartement métrique), ne doivent pas supporter cette utilisation racoleuse de leur langue: en matière de rail, leurs gares inhabitées sont desservies uniquement par la SNCF.

LES KARIYON – ces bons d’achat avec rabais, lancés pour soutenir les commerces en période de pandémie – ont permis aux Fribourgeois de dépenser 32 millions…