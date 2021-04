Dans les communes

Vaulruz

Comptes 2020. A Vaulruz, l’exercice 2020 boucle sur un bénéfice d’un peu plus de 2000 francs, pour un total de charges de près de 5,2 millions de francs. Le budget prévoyait une perte s’élevant à près de 100 000 francs. «Ce résultat positif est dû à une bonne maîtrise générale des coûts, commente le syndic Patrice Jordan. Le choc de la pandémie a été plutôt bien supporté. Ce sera probablement plus compliqué pour 2021.» La commune a donc anticipé certains achats et travaux afin d’alléger les charges de l’année en cours. Cela concerne notamment le local de la voirie. Une réserve de 20 000 francs a également été créée afin de financer le changement des fenêtres du château. Les 29 citoyens qui ont assisté à l’assemblée communale mercredi soir ont approuvé les comptes tels que…