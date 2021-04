Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Fly the Alps

C’est l’histoire d’un défi que se sont lancés Ludo et Nico, deux amis de longue date: partir à l’aventure en parapente à travers les Alpes, des sommets de la Slovénie jusqu’à la Méditerranée. Afin de pimenter encore plus l’expérience, ils décident également d’escalader le plus haut sommet de chacun des sept pays survolés. Tout ne se passera bien sûr pas comme prévu… Entre météo capricieuse, péripéties et bobos en tous genres, le voyage va s’avérer mouvementé!

Les bufflonnes de Lara

Lara Graf n’a que 21 ans mais c’est avec passion et détermination qu’elle a choisi d’être agricultrice à Bernex, dans le canton de Genève. Issue d’une famille de paysans depuis plus de trois générations, Lara partage avec ses parents et son frère le goût de l’effort et du…