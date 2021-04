Pixels et caetera

BONNE ACTION. Pour un homme né dans la seconde partie du XXe siècle, quelles ont été les façons simples et pratiques de faire «une bonne action» dans ce monde calamiteux? Citons, de mémoire, le sachet en papier bleu distribué par les bonnes sœurs pour y mettre l’argent de son repas économisé grâce à la soupe de carême (la petite monnaie partait aux missions). La tirelire – toujours pour les missions – installée sur le comptoir du magasin, avec un Noir, les mains en prière, qui remerciait en hochant la tête à chaque piécette tombée dans son ventre. Puis les pin’s et les autocollants qui finançaient des causes plus politiques, n’oublions pas les repas de charité – au début des années 1990, au Lausanne Palace, quelques miettes du menu gastro servaient aux Cartons du cœur – les cartes de…