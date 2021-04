Pixels et caetera

LA JOIE DE VIVRE. La plaque fait 145 mm sur 125 mm et 5 mm d’épaisseur. Elle est en plomb. C’est un cliché d’imprimerie, une image finement gravée en négatif qui permettait l’impression d’une publicité enchâssée entre les colonnes des articles, eux-mêmes composés de barrettes de lettres en plomb. Cette plaque, je l’ai trouvée aux Puces (5 francs). Que montre-t-elle? Une voiture et, derrière celle-ci, un cheval, une femme, un homme. Lui tient les rênes, ou caresse l’animal, elle porte une tenue d’équitation. Il s’agit d’une publicité pour une voiture Simca 1000 coupé, prix de vente 11 200 francs. La marque française a produit ses Simca 1000 coupé entre 1962 et 1971 (c’est noté dans Wikipédia, l’encyclopédie numérique qui ne sera jamais imprimée). Décrite comme «une petite voiture aux…