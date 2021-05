Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

POUR L’ANNONCE DES RÉSULTATS des comptes publics, surtout à la suite d’une période Covid si difficile, il ne devrait plus être question de «bénéfice», comme c’est le cas à Bulle (4,83 millions dus notamment aux impôts sur les gains immobiliers et sur le capital), idem pour le canton (0,8 million), ni même d’excédent, de surplus, de boni ou tout simplement de bons résultats, puisqu’ils ne sont d’ailleurs jamais suffisamment bons en prévision du pire toujours possible. Comment les présenter alors, ces chiffres noirs? Parlons plutôt de miracle, de mystère, de magie, d’enchantement, bref, des mots de conte de fées. Nous autres, enfants qui avons de la peine à trouver le sommeil, apprécierons.

