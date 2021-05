Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

NOUS POUVONS RESSORTIR notre passeport gourmand – rabais au restaurant – et présenter bientôt notre passeport Covid – sésame pour se distraire – preuve que le monde d’avant revient au trot avec ses deux «basiques»: payer moins cher et jouir plus souvent.

L’AGENDA DE LA GRUYÈRE se remplit à nouveau, il était devenu squelettique, déprimant et, pour tout dire, inutile. En plus d’informer de façon pratique, notre agenda retrouve donc une de ses qualités premières: être le révélateur, au hasard des manifestations, de la subtilité de la vie sur Terre, dans ce coin de pays. Mercredi, à Romont, atelier bricolage avec des bouteilles en PET; jeudi, à Siviriez, adoration du saint Sacrement.

IL PEUT VOLER UNE HEURE jusqu’à 3000 m, le nouvel avion électrique utilisé à Epagny. Son…