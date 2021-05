Enfin la remise en question

Tribune libre

A propos de Bluefactory.

Le 13 juin les électrices et les électeurs fribourgeois se prononceront sur un crédit de 25 millions pour Bluefactory. Le site actuel reflète l’échec du Conseil d’Etat et des directions successives du parc technologique, pardon «du quartier d’innovation», car c’est bien là que réside le problème. Depuis 2014, on nous promet de nombreux emplois et de l’innovation, mais ce site s’est peu à peu transformé et les promesses initiales sont maintenant totalement caduques. La faute en partie à une convention passée avec la ville de Fribourg qui ne pourra jamais suivre les investissements qui permettraient de développer un site pouvant créer des emplois. Comment voulez-vous attirer des entreprises non subventionnées sur un site en friche depuis bientôt dix…