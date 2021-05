BULLE

Gervais Tercier s’est endormi paisiblement le 5 mai, dans sa 85e année, entouré de l’amour des siens. Un dernier hommage lui a été rendu le 7 mai en l’église de Vuadens.

Gervais est né le 17 septembre 1936 à Vuadens, dans le foyer de Louis-Joseph et Marie-Louise Tercier. Il était le treizième enfant d’une fratrie de quatorze.

Gervais aimait la nature et la montagne, où il exerça de nombreuses années le métier de garde-génisses. Il aimait aussi beaucoup s’occuper du jardin potager et de ses nombreuses fleurs. Gervais appréciait également les promenades avec Boby, son chien qu’il regretta beaucoup. Les parties de cartes avec ses amis des lotos et ses copains de la fanfare comptaient aussi parmi ses activités favorites. Il jouait toujours en racontant une bonne blague en patois, pour…