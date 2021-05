Les restaurants s'apprêtent à rouvrir leurs espaces intérieurs

Le Conseil fédéral a communiqué ce mercredi ses dernières directives concernant la réouverture des restaurants: les tables à l'intérieur devront être limitées à quatre, celles en terrasses à six personnes, tous les clients devront s'asseoir et remettre leurs coordonnées et le masque sera obligatoire uniquement pour se déplacer. La fermeture imposée de 23h à 6h est également levée.

Les restaurateurs de la région s'attendaient à cette annonce, même si les assouplissements sont plus généreux que prévus. Pour André et Anne-Marie Thürler, les exploitants du Cheval-Blanc, la reprise se fera sans trop de dégâts collatéraux, grâce à une équipe soudée et aux aides du gouvernement. «De toute façon, c’est le Conseil fédéral qui décide depuis plus d’un an. Nous, on se plie aux directives et on fait du mieux qu’on peut.»

Le milieu de la restauration ne sera pas le seul à pouvoir respirer à nouveau dès lundi, le sport en groupe et la culture sont aussi concernés par les derniers assouplissements. La situation épidémiologique se détend, les nouvelles infections reculent et la plupart des cantons auront terminé à la fin du mois la vaccination des personnes vulnérables, constate le gouvernement. «Le Conseil fédéral a donc décidé de faire un pas substantiel d'ouverture», a déclaré le ministre de la santé Alain Berset devant la presse.

La version intégrale de l'article, ainsi que les nouveaux assouplissements décidés par le Conseil fédéral sont à retrouver dans notre édition du jeudi 27 mai.