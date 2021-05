Montrer ces différences que l’on ne saurait voir

LIVRES

Gilbert Pingeon

L’IMPASSE AU LOUP

L’Aire, 100 pages

«La différence, ça fait peur», lit-on dès la première page. Alex est différent, Alex fait peur. Il lui arrive de crier, de hurler contre un arbre, de haranguer les passants, de s’énerver contre ce qu’il appelle «les services peu soucieux». Mais Alex est surtout un jeune homme autrefois plein d’avenir, avec ses yeux gris qui faisaient chavirer les filles. Aujourd’hui, le voici abandonné de tous, perdu dans ses délires. «Je suis un zombie parfaitement raté, une ombre sans ombre, un mirage immédiatement effacé dans le désert citadin. On parle de no man’s land. Moi, c’est plutôt un no land’s man. Sortez les mouchoirs.»

Le Neuchâtelois Gilbert Pingeon trouve les mots, le rythme, la manière d’évoquer la maladie mentale. Rien de…