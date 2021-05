Neirivue-Moléson n’aura pas lieu

COURSE À PIED. Jeudi en début d’après-midi, un communiqué de presse annonçait l’ouverture des inscriptions pour la course de montagne Neirivue-Moléson. Une joie de courte durée, puisque quelques heures plus tard les organisateurs étaient contraints de jeter l’éponge. «Même en réduisant le nombre de coureurs à 200 et avec un format de contre-la-montre, il ne nous aurait pas été possible de respecter les mesures sanitaires», explique le président du comité d’organisation Jérémie L’Homme. «La seule possibilité aurait été de diviser les participants en groupes de 30, avec des intervalles de 45 minutes pour éviter les dépassements, poursuit-il. Mais nous ne pouvions pas étendre la manifestation sur toute la journée, ni même sur plusieurs jours.» Malgré la déception, le président veut rester…