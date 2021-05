Pixels et caetera

DRAMA QUEEN. L’un possède une luxueuse résidence secondaire à Dubaï, où il passe une bonne partie de son temps; l’autre, un somptueux loft à Manhattan, ville qui l’a vu naître (mais dans un quartier moins chic). Le premier est une star mondiale du tennis, le second, un acteur de premier plan américain. Oui, Federer et De Niro. Dans le dernier clip réalisé par Suisse Tourisme, ils sont réunis pour interpréter un scénario simpliste: Federer essaie de convaincre De Niro à venir dans notre pays tourner un film promotionnel pour Suisse Tourisme. Mais De Niro refuse. Lui l’acteur, il lui faut de l’action, des conflits, du drame pour jouer. Rien de tout cela en Suisse, «Switzerland is just to perfect», dit-il. D’ailleurs, le slogan final du clip, c’est «when you need vacation without drama».…