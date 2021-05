Pixels et caetera

GARDEZ VOS DISTANCES. Promenade en matinée dans une grande ville – ou qui se prend pour telle – que faire? les boutiques? ll est déjà 10 h, va pour les boutiques. Rues chics, devantures brillantes, bijoux et vêtements de luxe, maroquinerie… Quand le prix n’est pas affiché en vitrine, inutile de s’attarder. Tiens, devant Hermès, une file d’attente. Là aussi, il faut donc faire la queue? Prenons plutôt cette rue, qui nous éloigne du centre. Par ici? Oui. Et au détour d’une ruelle, une autre file d’attente, plus longue encore, chacun à bonne distance, silencieux, le téléphone en main. Ce n’est pourtant pas un magasin. Ni vitrine ni enseigne, une plaque seulement: «Office des poursuites». Quelle différence entre ces deux files d’attente? Après tout, ce ne sont que des individus, tous égaux…