Pixels et caetera

DU COUP. Si l’on s’en réfère à l’Académie française et à Wikisource («coup» vient du latin colaphus, lui-même issu du grec kólaphos), il convient de relever que l’expression «du coup», si courante aujourd’hui («le resto était plein, du coup on est allé au cinéma») ne devrait être utilisée que dans le sens d’un coup porté – «il ramassa son poing dans la figure et il tomba groggy du coup» - ou, seconde acceptation possible, dans «l’idée d’une cause agissant brusquement», c’est particulièrement vrai avec les moteurs thermiques («il n’arriva pas à démarrer, du coup il dû appeler le TCS»). Ces précisions ne dressent aucun barrage, bien sûr, contre l’intrusion «du coup» dans le langage quotidien, car sa facilité d’emploi, pour toutes occasions, se révèle phénoménale. Car «du coup» peut servir…