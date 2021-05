Plus de temps à perdre

Tribune libre

A propos de la Loi sur le CO2.

«Li a le fu ou lé!» – «Il y a le feu au lac.» Habituellement présentée à la négative, cette expression invite à une réaction réfléchie et patiente face un problème exagéré. Malencontreusement, après plus de trente ans d’appels à l’action et de mises en garde face à la menace du changement climatique, nous voici dans l’urgence et la problématique est passée de vague inquiétude à catastrophe prévisible et réaliste.

Il y a de quoi s’inquiéter et ce, même pour la population gruérienne, qui vit dans une région où le calme et la tranquillité de la nature semblent éternellement nous inviter à la sérénité et donnent l’apparence de rester intouchés face au passage des hommes. Ceci n’est qu’une apparence et rien ne pourrait être moins traître, car les…