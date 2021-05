Restrictions qui dérangent

A propos des restrictions sanitaires dans les églises.

Dimanche, en l’église de La Tour-de-Trême, j’estime qu’une aberration a été commise lors d’une messe d’anniversaire. Ma maman, décédée en avril 2020 du Covid, n’a eu droit à aucune cérémonie religieuse ni prières, puisque durant la première vague de la pandémie, les églises étaient fermées. Je me faisais donc un immense plaisir d’honorer sa mémoire au 1er anniversaire de son décès et de convier sa famille et ses amis pour lui rendre un hommage mérité.

Mais voilà… L’Eglise catholique et la paroisse ont été à l’encontre de mes souhaits: la messe, célébrée à 19 h, a fait porte close dès 18 h 50, soit dix minutes avant son début. Beaucoup de personnes parentes et d’amis à ma maman, ainsi que ses petits-enfants, venant de Lausanne, Genève…