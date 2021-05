Un village sans banque

Tribune libre

A propos de la fermeture de la succursale BCF à Broc (La Gruyère du 8 mai).

Quelle ne fut pas ma stupeur en apprenant la fermeture de la succursale BCF de Broc à la fin juin. Comment est-ce que cela peut arriver, surtout pour une bourgade de 2644 habitants, troisième village en nombre d’habitants de la Gruyère après Bulle et Riaz? Bien sûr, la BCF annonce des mauvais résultats, mais c’est inouï de penser que désormais, plus aucune banque ne tiendra guichet à Broc et que nous l’acceptons sans broncher. Est-ce que l’attractivité de notre cité passe vraiment aux oubliettes? La BCF est installée à Broc depuis plusieurs années.

Non seulement Broc compte 2644 habitants, mais il peut se targuer d’avoir encore une poste (en espérant qu’elle reste ouverte), deux gares sur le trajet…