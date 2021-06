«Cette saison, je me fous la paix»

Coralie Ambrosini (SA Bulle) n’a pu finir son 100 m aux championnats fribourgeois individuels d’athlétisme, dimanche à Bulle. Une déception que la Touraine de 24 ans gère avec philosophie.



VALENTIN THIÉRY

ATHLÉTISME. Plus de peur que de mal pour Coralie Ambrosini, dimanche. Lors du 100 m des championnats fribourgeois individuels, la sprinteuse de 24 ans s’est arrêtée à cause d’un souci au niveau des abdominaux et du dos. Un pépin qui ne l’a pas empêchée de gagner le 100 m haies quelques instants plus tard, alors qu’elle ne s’était plus alignée dans cette discipline depuis quatre ans.

Sa décision témoigne de son état d’esprit. «Cette année, je n’ai plus d’objectif, puisque le Covid a forcé le report des Universiades à 2022. J’ai pris un gros coup au moral. J’essaie donc de me changer les…