RTS1, MERCREDI À 20 H 10

Crème solaire et mélanome



C’est bientôt l’été et nous sommes arrosés de pub sur les crèmes solaires pour nous protéger. Elles ne sont pourtant pas nos meilleures alliées car rien ne prouve qu’elles protègent du mélanome, le plus redoutable des cancers de la peau. En plus, les crèmes solaires peuvent être toxiques pour notre organisme. Quels sont alors les meilleurs moyens de se protéger? Le point sur la protection solaire et le cancer.

Mal de dos: c’est dans le cerveau?



Plus de 80% d’entre nous souffrent ou souffriront un jour d’un mal de dos. Cause majeure d’incapacité de travail, la lombalgie – douleurs dans le bas du dos – est à l’origine d’un arrêt maladie sur dix. Pourquoi ces douleurs peuvent-elles devenir chroniques alors qu’aucune lésion au dos n’est…