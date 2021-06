Bienséance, où es-tu?

Tribune libre

A propos de l’élection complémentaire à Grandvillard.

Le 13 juin aura lieu l’élection complémentaire (fait inhabituel) d’un membre au Conseil communal de Grandvillard. Deux listes ont été déposées. Une présentant un agriculteur et une autre présentant un policier. La liste N°1 est le fait d’un groupe de citoyens, la liste N°2 est établie par les membres élus à l’autorité. Actuellement composée d’un étudiant et de trois fonctionnaires, ladite autorité plaide pour en obtenir un quatrième.

L’autorité n’est pas représentative de l’ensemble de la population et elle pourrait donc l’être encore moins. De plus, la majeure partie du territoire communal est affectée à la sylviculture et à l’agriculture. Il est donc important qu’un agriculteur siège en remplacement du sortant. Une…