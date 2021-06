Menace sur l’hygiène

Tribune libre

A propos des initiatives antipesticides.

L’initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse interdirait l’utilisation de tout pesticide de synthèse dans la production agricole. Mais pas seulement! Elle interdirait aussi l’usage de pesticides de synthèse dans la transformation des produits agricoles. Et c’est tout aussi problématique. Mais les médias n’en parlent que peu. Qu’est-ce que cela signifie? Les biocides, à savoir les désinfectants, seraient interdits. Or, l’hygiène et la sécurité alimentaire reposent aussi en grande partie sur les moyens de désinfection, dans la transformation laitière, dans les boucheries ou pour le stockage de céréales. Les problèmes de contamination de substances pathogènes de différents ordres et plus ou moins dangereuses seront…