Pixels et caetera

JUSTE UNE JUPE. Tout n’est pas à jeter des réseaux sociaux, il y a aussi de trucs marrants (et même beaucoup). Prenons cette image, une parmi les milliers en ligne sur Instagram réunies sous le #LaRopaNoTieneGénero, soit #lesVêtementsNontPasDeGenre (en français). Il s’agit d’une manifestation de solidarité, en Espagne, en faveur d’un élève qui, s’étant rendu à l’école en jupe pour exprimer son soutien à la cause féministe, s’est vu renvoyé par la direction et forcé de consulter un psychologue. Ni une ni deux, ses camarades de classe viennent à leur tour en jupe, et certains de leurs professeurs s’y mettent aussi, à la jupe, et puisque c’est viral, ce sont des élèves et des profs dans toute l’Espagne qui posent en jupe sur Instagram, Twitter, etc. Bref, on imagine sans peine la tête du…