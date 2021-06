Pixels et caetera

SELFIE. Chaleur moite, employés cravatés dans les rues, policiers aux carrefours, il ne manquait que les sirènes à l’américaine pour se croire à Manhattan (enfin presque). Yes, the summit Biden-Putin in Genevale-centre-du-monde, soit un cérémonial dans la pure tradition des puissants. Le vide peut-il être rempli par du vide? Question de bac de philo, réponse à la RTS par les personnalités invitées à n’avoir rien à dire sur pas grand-chose: l’attente du passage d’un convoi de limousines, le moment historique au parc de La Grange entouré de barrières et de barbelés, comme un centre de renvoi de requérants (un peu plus quand même). «Pourquoi ils sont pas allés sur une île?» C’est un jeune gars sympa qui me parle. Nous sommes tous les deux appuyés sur une barrière devant un escadron de…