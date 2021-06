Pixels et caetera

SERVICE APRÈS-VENTE. Comment qualifier, sinon de merveilleux, ce temps passé où les lacs artificiels inspiraient la crainte – des tourbillons nés de l’effondrement sous-marin de villages engloutis pouvaient spontanément, disait-on, vous tirer vers le fond – ce temps lointain où les lacs naturels hébergeaient des monstres, longs silures à moustache qui, le soir venu, gobaient d’un seul mouvement de gueule les enfants restés trop longtemps dans l’eau. Oui, merveilleux, ces forêts denses, habitées d’animaux cruels et d’esprits sournois que le marcheur sentait dans son dos, et ces montagnes intactes dont il fallait, vu d’en bas, respecter la puissance capricieuse et les rochers instables. Ce temps fabuleux où la nature dans son déploiement accompli n’était ni terrain de sport, ni paillasson…