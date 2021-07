A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 05

Les poissons indigènes coulent à pic. La balade d’été se poursuit sur le lac et dans le canton de Neuchâtel. L’inquiétude perdure depuis quelques années face aux changements de la faune aquatique du lac. Certains pêcheurs tirent même la sonnette d’alarme, les poissons indigènes disparaissent de plus en plus. Et pas uniquement dans ces eaux, mais un peu partout dans les rivières et lacs de Suisse romande. La chasse autorisée aux cormorans change la donne, nous verrons comment avec notre invité, Olivier Junod, pêcheur depuis des années sur le lac de Neuchâtel. Et il n’y a pas que dans nos lacs que les poissons se font plus rares et que les espèces disparaissent. La pêche industrielle fait beaucoup de dégâts. Alors certains pêcheurs ou entreprises de pêche se…