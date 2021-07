Chovinyi dè dzeniyire

Fiyèta, i amâvo bin alâ pê la dzeniyire, avu mon pére-gran. No j’avan prà dè polaye a chonyi. Ma dona l’avê prou travô, lè don Parin k’irè rèchponchâbyo dè to chin.

Irè le bon tin. Totè lè méjon l’avan di dzeniyè, lè pu dèthorbâvan pâ lè vejin! Le pye galé, l’è kan no betâvan a kôvâ. On bi matin, i dejê : «Ô, n’in d’a ouna ke krâkè!» I prenyê la «krâka», la betâvè chu lè j’à, din on galé piti ni, avu na kâja par dèchu . Trè chenannè dè tin, la dzeniye pahyintâvè pêjubyamin. No l’i bayivan a medji è a bêre. Pu on bi dzoua na djijanna dè pudzin tsetseyivan par inke alintoua. Le tyin bouneu dè vêre kore ha fyêrta niya, menâye pê la dzeniye, pyêna dè pochyin po cha famiye.

No j’avan achebin di buritè. Min vachilo a menâ, iran pye indèpindintè. Lè fayê léchi alâ yô i volan.On dzoua, no j’an…