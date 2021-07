Des trains pas comme les autres

FRANCE 5, JEUDI À 20 H 50

Au Nord de la Mauritanie, à Zouérate, cité minière au milieu des montagnes, Philippe Gougler embarque à bord de l’unique train de voyageurs du pays; il découvre l’un des plus longs trains de marchandises du monde, la façon dont vivent les hommes du désert et aussi quelques perles rares comme la passe d’Amogjar et son fort abandonné, la ville de Tergit, une oasis tout droit sortie des Mille et Une Nuits, où les divorces sont l’occasion de faire la fête, et Chinguetti, la «Sorbonne du désert», une cité qui renferme en son sein une trentaine de bibliothèques, comme des trésors cachés derrière des murs millénaires. ■