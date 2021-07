née Romanens

SORENS

Gisèle Pasquier s’est endormie pour l’éternité le lundi 19 juillet dans sa 85e année.

Gisèle est née le 15 mai 1937 à Sorens dans le foyer de Jeanne et Auguste Romanens, seule fille parmi quatre grands frères. Très jeune, elle a dû seconder sa maman dans les tâches ménagères.

En 1958, elle unit sa destinée à Gilbert Pasquier et ensemble, ils eurent quatre enfants, quatre fils dont elle était très fière. Elle aimait choyer ses huit petits-enfants et ses trois arrière-petits-enfants. Par ses qualités humaines, elle a su transmettre des valeurs et des leçons de vie à chacun. Elle aimait particulièrement les fêtes de famille, entourée des siens. Elle distillait alors son humour et sa joie de vivre, les soirées se prolongeaient parfois fort tard.

Toute jeune, Gisèle…