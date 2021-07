Incendies géants: enquête sur un nouveau

ARTE, MARDI À 20H50

Australie, Californie, Sibérie, Suède, Portugal, Grèce, Amazonie…: depuis plus d’une décennie, la litanie des «mégafeux» rythme l’actualité, si fréquemment désormais qu’une catastrophe chasse la précédente dans les esprits. Beaucoup ont oublié qu’en 2016, dans la ville pétrolière de Fort McMurray (Canada), des incendies de forêts incontrôlables ont atteint l’agglomération, entraînant l’évacuation de la quasi-totalité des 100 000 habitants et la destruction de milliers de maisons. Ces feux anéantissent chaque année plus de 350 millions d’hectares de forêts, soit six fois la France, et se propagent de plus en plus souvent aux zones habitées. Dans cette enquête planétaire, Cosima Dannoritzer part à la rencontre de pompiers, de scientifiques et d’experts du feu, de…