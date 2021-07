Jouer à cache-cache dans le château

Le château de Gruyères confie cet été ses clés à l’artiste française Françoise Pétrovitch, qui prend subtilement possession des lieux.

ÉLODIE FESSLER

EXPOSITION. Un dialogue fascinant entre l’art et l’histoire: voilà ce que promet la nouvelle exposition temporaire du château de Gruyères, en collaboration avec Semiose (Paris) et Galerie C (Neuchâtel). A bruits secrets s’immisce avec subtilité dans les murs de la forteresse. L’artiste française Françoise Pétrovitch a disséminé une série de peintures spécialement réalisées pour le lieu, ainsi que des pièces rarement montrées. Si le dessin est au centre de son travail, elle s’en est ici distancée volontairement. «Le château méritait d’avoir des œuvres plus présentes. Quand je m’investis dans un lieu, je veux que cela soit un moment…