Là-haut sur la montagne l’est une belle buvette

Tribune libre

A propos des Sattels.

Malgré les 10 000 kilomètres qui me séparent de ma chère vallée de la Jogne, j’ai appris, avec stupeur et tristesse, par votre article du 17 juillet, la condamnation définitive de la terrasse et du parking de la buvette des Sattels. Je ne pourrai donc plus, lors de mes séjours en Suisse, me rendre dans ce magnifique chalet, à l’accueil chaleureux, et déguster les succulents plats typiques de la Gruyère servis par le jeune et dynamique maître des lieux. En effet, comment accéder à cet endroit magique, à 81 ans, s’il n’est plus possible d’y parquer un véhicule? En condamnant sa terrasse et son parking, le Tribunal cantonal ne punit pas seulement son exploitant. Il pénalise aussi les nombreux amis de la nature, jeunes et moins jeunes, sportifs ou…