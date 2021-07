BULLE

Parc du Cabalet: cours gratuits de français, ouvert à tous, niveau débutant. Infos sur www.oseo-fr.chou au 026 347 15 77. Ma, me et je 17h-18h30 (inscriptions 16h30).

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Me 14h.

ROMONT

Bibliothèque communale: atelier philo pour enfants de 6-7 ans et 8H, animé par Laure Delabays. Inscriptions pour cinq matins. Infos sur biblio.romont.ch. Ma, me, je et ve 10h-11h30.