BULLE

Par St-Paul: «Vie de quartier, vie d’été», avec séance de claquettes. Me 14h.

Incubateur: «aventures créatives et colorées» pour les enfants de 8 à 10 ans. Infos et réservations au 079 707 71 94. Me, je et ve matin. Peinture mandala sur cailloux pour les enfants dès 8 ans. Me et je.



CHARMEY

Vounetz: concert de CRX Trio. Ma 14h.

Tissiniva: concert de CRX Trio. Ma 16h.