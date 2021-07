L’orthographe rectifiée

J’ai apprécié les propos de Michel Chevalley (La Gruyère du 26 juin) condamnant la tendance à l’abâtardissement de la langue française. On va ainsi progressivement oublier que notre langue est riche en histoire et en enseignement. La simplifier par pure mode et sans raison profonde, c’est courir le risque de perdre insensiblement un immense patrimoine linguistique. Oubliera-t-on un jour, par exemple, que dans sa signification originelle, le mot «calcul» peut concerner aussi bien un problème rénal qu’un casse-tête arithmétique? Se souviendra-t-on que les termes «apocalypse» et «eucalyptus», tout en étant de sens très différent, font partie de la même famille? L’étymologie, ou étude de l’origine des mots, répond à ce genre de question, et personne ne sera surpris si, dans une région de France, il est donné le nom de «ministre» à un âne. Beaucoup d’incorrections peuvent en outre frapper l’esprit des connaisseurs: citons l’expression «faire long feu» ou encore la liaison fautive en parlant des «handicapés». En relevant aussi un aspect amusant, cette connaissance des mots peut démystifier la raison originelle, teintée de machisme dans ce cas précis, des appellations telles qu’«étalon» et «jument» dans le monde des équidés, et lever le doute en ce qui concerne l’orthographe de «cynorhodon»! Il paraît dès lors plus élégant d’ennoblir notre langue au lieu de chercher à supprimer arbitrairement un «s» par ci, ou un «l» par là et, plus grave, semer désormais la confusion dans l’écriture «actualisée» des mots. William Horner, Broc