La folie des grandeurs

Les fables de Jean de La Fontaine né en 1621 sont toujours d’actualité. Il avait cette faculté de dire les choses simplement dans un langage vrai et de légèreté. Je me réfère à La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf en vue des trois exemples suivants.Vouloir voler vers les planètes, est-ce raisonnable, scientifiquement peut-être? Alors que la rivalité entre deux milliardaires, Richard Branson et Jeff Bezos se joue ces jours, ce dernier, grand PDG d’Amazon, ne ferait-il pas mieux d’agir en payant ses impôts et taxes aux Etats dans le monde où se situent ses entreprises de production? Et prévoir d’autres investissements urgents (pandémie, réchauffement climatique)? Le Japon, organisateur des jeux Olympiques, doit déchanter. Il a investi quelque 16 milliards d’euros, alors que l’effet récent du Covid l’oblige à interdire l’accès aux stades, autant aux visiteurs et supporters qu’à la population indigène. Les athlètes se confronteront seuls aux épreuves. Quelle claque et quelle perte financière! A côté de la pandémie, faut-il une organisation des jeux toujours plus grande et plus coûteuse que les précédentes? Au mépris de l’opposition des Vénitiens, des paquebots de croisière géants (3000 touristes) accostent au centre de Venise pour satisfaire la clientèle. Avec pour conséquence les dégâts considérables aux fondations des immeubles bâtis sur l’eau. Après des années de tergiversations, l’Etat italien va enfin financer les réparations et un port d’aménagement en retrait de la Cité des Doges. En conclusion, peser les conséquences et imprévus des décisions est un défi face à la fébrilité et à la surconsommation de la société. Prendre des vacances invite au recul, à retrouver le calme et à recharger les batteries. Pourquoi ne pas écrire une fable intitulée: «L’homme qui voulait avoir un cœur aussi grand que tout l’argent»? Jacky Brandt, Bulle