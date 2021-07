La terre, matériau du futur

Depuis des millénaires, l’être humain utilise la terre comme matériau de construction. Un temps décriée, elle pourrait bien jouer un rôle important pour résoudre certaines problématiques actuelles.

SOPHIE ROULIN

Construire en terre, un retour vers le futur? C’est ce que pensent un certain nombre de chercheurs et d’entrepreneurs actifs dans le domaine. Face aux préoccupations environnementales actuelles, la terre crue pourrait bien apporter sa pierre à l’édifice. Si de nombreux éléments doivent encore faire l’objet d’études et d’analyse, des applications concrètes sont déjà d’actualité. C’est le cas à l’école primaire de Riaz, par exemple, avec des murs en briques de terre crue apparentes (lire encadré).

Deux éléments principaux parlent en faveur de la terre – précisons qu’on ne parle pas…