Le comité d’initiative réagit

Étonnant article que nous livre La Gruyère du 8 juillet, dans lequel Marc Devaud, directeur général de l’HFR, s’exprime largement sur l’initiative pour le maintien des urgences médicales de proximité. De toute évidence, nous ne serons pas d’accord sur le fond du problème, ni sur les chiffres, ni sur la notion même de service public. Mais le comité d’initiative, dont je suis membre, et la direction de l’HFR auront tout loisir de débattre de leurs divergences lors de la campagne qui va précéder la votation populaire prévue vraisemblablement en 2022. Ce qui est choquant toutefois, c’est que quelle que soit l’issue de cette votation, M. Devaud déclare d’ores et déjà que celle-ci ne changera en rien l’actuelle stratégie de démantèlement. En un mot comme en cent, cette déclaration est inacceptable. J’espère donc, à tout le moins, que le débat qui s’annonce soit un véritable exercice démocratique et que le résultat de la votation, quel qu’il soit, soit accepté et appliqué selon la volonté populaire. Daniel Savary, membre du comité d’initiative pour «des urgences hospitalières publiques 24/24 de proximité», Pont-en-Ogoz