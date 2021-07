Le soir où le fauve s'est lâché

Alors que le spectacle vivant reprend timidement ses droits, notre série culturelle de l’été revient sur quelques moments charnières où le génie, le scandale, l’inattendu a éclaté en scène. Début avec Marlon Brando, qui, un soir de 1947 à Broadway, a révolutionné le théâtre américain.

ÉRIC BULLIARD

En cette fin d’année 1947, la rumeur enfle. Deux ans après le succès de La ménagerie de verre, Broadway attend la nouvelle pièce de Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir. Les représentations de rodage, à New Haven, Boston et Philadelphie, bruissent jusqu’à New York: il y a là un acteur qui va tout exploser. Un génie sauvage, avec un curieux prénom. Marlon Brando.

A 23 ans, il paraît trop jeune pour le rôle, mais Tennessee Williams le veut en Stanley Kowalski, cet homme du peuple, alcoolique…