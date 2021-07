Parcs éoliens et barrages

Ces dernières semaines, on a pu lire et entendre d’innombrables interventions et prises de position contre les différents projets d’études d’implantation de parcs éoliens dans notre canton. Ces différentes réactions m’ont rappelé un souvenir, datant de plus de septante ans, avec un but similaire sur un point, de fournir l’électricité nécessaire au développement de notre canton. Ce n’étaient pas des mâts implantés sur une colline, mais ce projet consistait carrément à construire un barrage sur la Sarine et à noyer une partie des villages de la Basse-Gruyère. Projet qui, on s’en doute, a provoqué maintes oppositions et de véhémentes protestations de la part des citoyens concernés. Mais en ces temps difficiles d’après-guerre, l’opinion publique n’avait pas l’impact qu’elle a de nos jours. Malgré toutes les réminiscences, le Grand Conseil avalisa le projet et le sort de toutes ces familles en était décidé. La construction de cet ouvrage, dont la mise en eau se réalisa en 1948, a certainement contribué au développement de notre canton. Raison de plus d’avoir une pensée reconnaissante, alors qu’elles sont encore de ce monde, envers toutes ces personnes qui ont été déracinées de leur coin de terre. Et elles sont nombreuses: seulement pour le petit village de Pont-la-Ville, quinze habitations ont été noyées. Certains argumenteront par l’héritage d’un nouvel attrait touristique, comme me l’avait fait remarquer le Directeur des travaux publics, à l’époque où je plaidais au Grand Conseil, afin de maintenir la route du barrage dans le réseau cantonal. Je lui avais rétorqué qu’il y avait sûrement d’autres vallées à noyer si c’était à ce point embellissant! Nulle intention d’entretenir une polémique pour ou contre les parcs éoliens, mais il m’apparaissait utile de rappeler à la population d’aujourd’hui que de nombreuses familles ont consenti à de grands sacrifices et enduré de douloureux moments dans le but de doter le canton des moyens nécessaires à son développement! Michel Kolly,

ancien syndic de Pont-la-Ville