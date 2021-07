Parcs éoliens et barrages

Tribune libre

Ce lecteur se souvient de la construction du barrage de Rossens et des oppositions qu’elle avait soulevées.

Ces dernières semaines, on a pu lire et entendre d’innombrables interventions et prises de position contre les différents projets d’études d’implantation de parcs éoliens dans notre canton. Ces différentes réactions m’ont rappelé un souvenir, datant de plus de septante ans, avec un but similaire sur un point, de fournir l’électricité nécessaire au développement de notre canton.

Ce n’étaient pas des mâts implantés sur une colline, mais ce projet consistait carrément à construire un barrage sur la Sarine et à noyer une partie des villages de la Basse-Gruyère. Projet qui, on s’en doute, a provoqué maintes oppositions et de véhémentes protestations de la part des citoyens…