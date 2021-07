Pixels et caetera

LA TERRE SAINTE. Enfin! 4000 personnes sans masque peuvent danser, ce week-end, à la Woodball Arena, installée à la scierie Despond. Mais… à l’entrée: contrôle du certificat de vaccination ou test PCR négatif, QR code validant son état de santé et carte d’identité. Pendant la fête: test rapide Covid possible. Et à la sortie, rien? Distribution de préservatifs, sans doute. Est-ce trop de précautions, de chicanes, de pressions parentales? Ce sera toujours moins pire – comme on dit – que cette place de jeux, découverte par hasard cette semaine en Terre Sainte, dans le canton de Vaud. Je compte les interdits: chiens non, cigarettes non (gazon synthétique), vélos et trottinettes non, port du casque de vélo non (allez savoir pourquoi), jeux de ballon non, jeux de raquettes non, porte-clés non…