Pour mettre l’art à hauteur d’enfant

BULLE. L’Incubateur, galerie et centre culturel ouvert à Bulle l’automne dernier, propose dès demain et jusqu’au 22 août un festival jeunesse intitulé Cool’heures d’été. Il comprend une triple exposition, des ateliers et des soirées à thème.

L’objectif est de «mettre l’enfance et la jeunesse au centre de notre attention durant cet été», indique Alexandra Schafer, cofondatrice de L’Incubateur. Afin de «sensibiliser la jeunesse à l’art, à la culture, au beau», les œuvres seront présentées à hauteur d’enfant.

Trois illustrateurs jeunesse présentent leurs œuvres: la Gruérienne Gisèle Rime, le Fribourgeois Pascal Nemeshazy (coresponsable des lieux) et la Vaudoise Nicole Devals.

Les ateliers créatifs vont de la «peinture intuitive al fresco» à la bande dessinée, en passant par la musique…