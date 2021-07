Que vous arriviez de Riaz, de Morlon, de Broc, de la Haute-Gruyère ou de Vuadens, votre arrivée à Bulle passe devant des supermarchés avec partout des boutiques. Et voilà que les TPF s’y mettent aussi avec un immense complexe baptisé le «Velâdzo».

Un village, c’est un ensemble de fermes, de petites maisons, de quelques immeubles locatifs, éventuellement d’un boulanger, d’un boucher et d’une épicerie, de petites entreprises diverses. Le Velâdzo regroupera environ une trentaine de boutiques et commerces divers. Il n’y aura donc plus besoin d’aller en ville pour faire ses commissions. Vite entre deux trains et tout est fait. Quelles seront les heures d’ouverture de ces commerces? Comme les stations d’essence? Il y a quelques années, la population fribourgeoise avait refusé une ouverture prolongée des magasins. Sous le couvert d’une pseudo-ville touristique, ces commerces pourraient ouvrir plus tard. Est-ce que les commerces du centre-ville devront louer une boutique dans ce centre pour pouvoir continuer à gagner leur vie? Que restera-t-il du centre-ville à part le marché du jeudi? Claude Ruedin, Vaulruz